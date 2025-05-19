Президент Аргентины заявил, что журналист намеренно ударил его микрофоном по лицу

Журналист аргентинского телеканала C5N задел микрофоном по лицу президента страны Хавьера Милея. Президент Аргентины разозлился заявив, что репортер ударил его намеренно. Об инциденте сообщает издание Infoveloz.

18 мая господин Милей выходил из здания Национального технологического университета, где голосовал на выборах в законодательный орган Буэнос-Айреса. Вокруг политика собралась толпа журналистов, многие из которых старались поднести микрофон поближе к президенту.

«Ты ударил меня намеренно, этот микрофон ударил меня»,— сказал Хавьер Милей после того, как микрофон задел его по носу. В ответ журналист C5N сказал, что это произошло случайно.