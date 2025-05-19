То Лам подарил Лукашенко портрет из драгоценных камней

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко его портрет, выполненный из драгоценных камней. О визите То Лама в Белоруссию рассказал телеканал «Беларусь 1». Переговоры руководителей государств прошли 12 мая во Дворце Независимости в Минске.

На картине изображен Александр Лукашенко в деловом костюме, за его спиной виднеется белорусский флаг, фон выполнен из небольших красных камней.

В ответ господин Лукашенко подарил То Ламу набор шоколада и различные белорусские продукты — сыр, белорусский хамон, карпаччо. назвал генсека Компартии хорошим другом и отметил откровенность и обстоятельность обсуждения актуальных вопросов и перспектив сотрудничества.

Александр Лукашенко также вручил То Ламу орден Дружбы народов, добавив, что это не просто формальность, а признание его вклада в развитие сотрудничества между Вьетнамом и Белоруссией.