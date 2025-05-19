Оклад руководителя аппарата представителя главы УР при президенте вырос вдвое

Оклад руководителя аппарата постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России вырос в два раза за год — до 120,2 тыс. руб. Это следует из постановление правительства республики от 16 мая. Документ опубликован на сайте регионального кабмина. В марте 2024 года оклад составлял почти 66,7 тыс. руб. По данным Rusprofile, руководителем аппарата с февраля 2022 года является Ольга Зуева.

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Кроме того, на 107% выросли оклады начальников ряда отделов. К таковым относятся руководители подразделений бухучета, международного сотрудничества, информационного сопровождения и другие. Теперь их оклад составляет 64 тыс. руб. Категории помощника руководителя установили показатель в 40 тыс. руб.

Вместе с тем в два раза за год выросли оклады служащих всех четырех уровней. Теперь показатели чиновников варьируются в диапазоне 32-64 тыс. руб. в зависимости от квалификации. В марте 2024 года интервал составлял 15-31 тыс. руб. Вдобавок в положение об оплате труда работников учреждения вносится подпункт о соответствии зарплат московскому МРОТ. Сейчас он составляет 32,9 тыс. руб.

Казенное учреждение находится в Москве на Октябрьском переулке, 9. Постоянным представителем главы Удмуртии при президенте России — заместителем председателя правительства региона является Дарья Сунцова. Ее назначили постпредом в январе 2024 года.