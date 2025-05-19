Таксистов предлагают штрафовать за отсутствие аттестации на знание Москвы

В Мосгордуму внесен проект поправок к столичному КоАП, вводящий в кодекс ст. 10.14 о нарушении требований, предъявляемых к водителю легкового такси. Штраф в 5 тыс. руб. будет грозить таксисту, не прошедшему аттестацию на знание городских достопримечательностей, местоположения больниц, школ, стадионов, вокзалов, зданий органов государственной власти, а также правил перевозки багажа и действий в чрезвычайных ситуациях.

Обязательная аттестация таксистов, напомним, была введена в Москве и Подмосковье 1 марта 2025 года. Вводить подобную проверку регионам разрешил федеральный закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2023 года. Условия аттестации таксистов были установлены приказом городского департамента транспорта, но меры воздействия на водителей, которые уклоняются от прохождения этой процедуры, отсутствуют, отмечают авторы поправок к КоАП из парламентской фракции «Единой России». Аналогичный законопроект со штрафами в 5 тыс. руб. для подмосковных таксистов был ранее принят Мособлдумой в первом чтении (см. “Ъ” от 15 мая).

Тест, напомним, можно проходить в пяти центрах аттестации и онлайн. На попытку дается 20 минут, нужно ответить на 10 вопросов из 300. В столичном департаменте транспорта ранее оценивали число «активных» водителей такси в 150 тыс. человек, уточняя, что аттестацию с первого раза проходят 80% из них. По данным дептранса, в Москве и области насчитывается 200,3 тыс. легковых такси (из них 82,2 тыс. в столице). В Москве ежесуточно выходят на линию около 46 тыс. машин, в области — 50 тыс.

Александр Воронов