ФК «Урал» вырвал победу у «Тюмени» на последних минутах

ФК «Урал» на выезде в 33-м туре Мелбет-Первой лиги одержал победу над «Тюменью» со счетом 2:1 на последних минутах. Футбольный клуб «Тюмень» досрочно покинул Первую лигу после поражения. Матч прошел в Тюмени, где хозяева лишились шансов на сохранение места во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fc-ural.ru Фото: fc-ural.ru

В компенсированное время второго тайма «Урал» забил два гола: на пятой минуте отличился Максим Воронов, а на шестой — Юрий Железнов. Единственный гол за «Тюмень» забил Александр Бем.

«Дышим "Сочи" в спину – все решится в заключительном туре! Приходите болеть за нас 24 мая – также повидаться с фанатами приедет Эрик Биквалфи»,– говорится в сообщении ФК «Урал».

После этого поражения «Тюмень» осталась на 17 месте с 27 очками. Команда не сможет догнать «Уфу», занимающую 15 место с 32 очками. Ранее из Первой лиги во Вторую лигу вылетели саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания». Напомним, 11 мая екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над ФК «Уфа» в матче 32-го тура «Мельбет» Первой лиги.