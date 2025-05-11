ФК «Урал» обыграл «Уфу» со счетом 2:1

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над ФК «Уфа» в матче 32-го тура «Мельбет» Первой лиги. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 2:1 (1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет в матче открыл нападающий «Урала» Мартин Секулич, после чего Максим Воронов увеличил преимущество хозяев. «Уфа» смогла отыграть один мяч лишь в добавленное время, отличился нападающий Илья Черняк.

После 32 матчей ФК «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 53 очка. «Уфа» заняла 15 место с 32 очками.

Ранее ФК «Урал» обвинил судей после поражения в матче с «Родиной». Матч проходил в Москве и закончился со счетом 3:2 (0:0) в пользу «Родины». «В матче произошло беспрецедентное событие: четыре ключевых решения были приняты после вмешательства VAR, при этом в трех случаях шла речь о пенальти в ворота "Урала"»,— говорится в заявлении ФК «Урал».

Полина Щуцкая