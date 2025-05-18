Полиция Ейска проверяет «непристойное» поведение голых поющих гимн девушек

Полиция Ейского района проводит проверку по факту появления в интернете публикаций, автор которой утверждает, что в Ейске девушки вели себя якобы непристойно. Речь идет о видео, на котором обнаженные девушки, высунувшись в люк автомобиля, катаются по одному из микрорайонов Ейска и поют гимн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«По данному факту полиция Ейского района проводит проверку. Устанавливаются личности всех участников инцидента. По окончанию разбирательства их действиям будет дана правовая оценка»,— сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых