Татарстан вошел в топ регионов по числу участников СВО на праймериз «Единой России»

В Татарстане 90 участников специальной военной операции зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в представительные органы местного самоуправления. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

Всего в праймериз по всей стране участвуют 940 бойцов и ветеранов СВО. Лидерами по числу таких кандидатов стали Дагестан (117 человек), Татарстан, Челябинская (83) и Воронежская (81) области.

С 19 мая в Татарстане начнется электронное голосование по первой модели. Кандидатов в муниципальные депутаты от «Единой России» будут выбирать в крупных городах республики, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Елабуга и Зеленодольск.

Всего в 2025 году жителям Татарстана предстоит выбрать более 7,5 тысяч депутатов в представительные органы местного самоуправления, а также раиса республики.

Влас Северин