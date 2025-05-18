«Амкар» обыграл в Казани «Сокол»

В шестом туре чемпионата среди команд Дивизиона Б «Амкар» в Казани крупно обыграл местный «Сокол». Итог поединка - 3:0. Пермская команда уже в середине первого тайма забила два гола с коротким промежутком времени. На 24 ой минуте отличился Кирилл Мырзаков, а на 27-ой Артем Котик.

Под занавес матча Даниил Зуев подвел окончательный итог поединка. Игра против аутсайдера группы не вызвала затруднений у подопечные Андрея Блажко и «Амкар-Пермь» сохранил за собой первое место в четвертой группе Дивизиона Б.