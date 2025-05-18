19 мая в Татарстане ожидаются сильные дожди с грозами и градом

В понедельник, 19 мая, на территории Татарстана ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем ожидаются кратковременные, но сильные осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью в республике составит от +10 до +15 градусов, а днем прогнозируется от +18 до +23 градусов. Днем возможны порывы воздуха от 15 до 20 м/с. В отдельных районах возможны грозы с градом.

В Казани ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура составит от +12 до +14 градусов. Днем сохранится переменная облачность с кратковременными дождями, в отдельных районах возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит от +20 до +22 градусов.

Влас Северин