Под Переславлем подожгли здание бывшего общежития

В поселке Мшарово Переславского района сгорело двухэтажное деревянное здание, в котором ранее располагалось общежитие. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар начался вчера и быстро распространился, уничтожив здание площадью 240 кв. м. В тушении участвовали шесть пожарных и две единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стал занос открытого источника огня. Сейчас проводится проверка. МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.

Антон Голицын