Ростовские гандболистки уступили ЦСКА в финале чемпионата России

Ростовский гандбольный клуб проиграл ЦСКА в первом финальном матче чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 23:24. Об этом сообщает «Ростов-Дон» в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГК «Ростов-Дон» Фото: Telegram-канал ГК «Ростов-Дон»

Так, ростовский клуб начал сдавать позиции во втором тайме: они не могли забросить мяч около семи минут. В результате ЦСКА лидировали со счетом 20:16. «Ростов-Дон» на последней минуте смогли отыграться, однако в целом это ситуацию не исправило. ЦСКА выиграли со счетом 24:23.

В серии до двух побед ЦСКА повел (1:0). Второй матч пройдет 25 мая в Москве.

Мария Хоперская