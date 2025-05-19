Как регулируют движение роботов-доставщиков в разных странах

В 2017 году Виргиния стала первым штатом США, принявшим закон о регулировании работы роботов-доставщиков. Скорость их движения ограничили 10 милями (16 км) в час, роботам разрешили передвигаться только по тротуарам и пешеходным переходам.

В том же году власти Сан-Франциско разрешили работать в городе не более девяти роботам-доставщикам. Их можно использовать только в малонаселенных районах. За устройствами должен постоянно следить оператор. Максимальную скорость ограничили 3 милями (около 4,8 км) в час. В некоторых штатах также введены ограничения на максимальный вес роботов-доставщиков, например в Аризоне и Вашингтоне он ограничен 120 фунтами (около 55 кг).

В 2017 году в Эстонии установили максимальную скорость передвижения роботов-доставщиков — 6 км/ч. Они должны передвигаться по тротуарам и велосипедным дорожкам, пересекать дороги только по пешеходным переходам, а также иметь фары и красные светоотражающие элементы. Устройства не могут быть больше 1 м в высоту и 1,2 м в длину, а их вес ограничен 50 кг. Все роботы должны быть белого цвета.

В 2023 году в Японии скорость передвижения роботов-доставщиков ограничили 6 км/ч, а их размеры не могут превышать размеры моторизованной инвалидной коляски (70 см в длину, 120 см в ширину и 120 см в высоту).

В 2023 году в Великобритании разрешили использование роботов-доставщиков в рамках пилотного проекта в десяти городах. Они могут передвигаться со скоростью до 4 миль (около 6,4 км) в час и только по тротуарам или велодорожкам.