Samsung учел все тонкости

Samsung выпустил новый смартфон, который по габаритам легче и тоньше iPhone. С последними продуктами Apple, по мнению экспертов, новая модель и будет конкурировать. Гаджет под названием Samsung Galaxy S25 Edge весит 163 г, а толщина корпуса — меньше 6 мм. Компания представила его на этой неделе и связала с нынешним флагманским семейством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

На американском и корейском рынках флагман стоит $1,1 тыс. В России же смартфон обойдется дороже и нескоро станет востребованным, считаем главный редактор ITZine.ru Сергей Кузнецов. При этом сама компания не ждет ажиотажа на мировом рынке, напомнил он: «Наверняка фанаты найдутся. Не зря Samsung и Apple делают эти телефоны. Вероятно, есть запрос от потребителей, чтобы смартфон был потоньше, полегче, попроще. И в целом это, конечно, демонстрация технологического превосходства: посмотрите, какие мы молодцы, смогли уместить все крутые характеристики в тонкий корпус и сделать лучше охлаждение, батарейку и так далее. Но бизнес делается не на этом, продажи тому же Samsung обеспечивают более дешевые устройства. Мы показываем, какой классный S25 Ultra, какая крутая линейка, но покупать массово, конечно, будут S25, а не S25 Ultra. Последний — для избранных. При этом в Россию Galaxy S25 Edge по цене в $1,1 тыс., конечно же, не приедут. Включим туда параллельный импорт, все пошлины, и в результате, думаю, ценники будут стартовать от 120 тыс. руб. Конечно, потом они пойдут вниз, как это всегда бывает: на старте дорого, потом чуть дешевле.

Так что через пару месяцев за 100 тыс. руб. тонкий смартфон можно будет купить. А к моменту, когда выйдет iPhone 17 Air, Galaxy S25 Edge будет стоить около 80 тыс. руб. И это будет прекрасное конкурентное предложение, возможно, на это у них и расчет».

Версию Edge Samsung может выпустить и в следующей линейке Galaxy S26, пишет корейский портал LK. Решение будет зависеть от продаж 25-й модели. Из-за стоимости и компонентов такой смартфон станет напрямую конкурировать с iPhone, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. На российском же рынке новому Samsung, по его словам, придется соперничать и с китайскими флагманами: «В последнее время доля премиум-смартфонов стала снижаться в продажах. Мы видим, что Samsung имеет спрос благодаря поддержке ритейлеров. Но при этом ценовые характеристики не позволяют компании занимать лидирующие позиции, которые были до 2022 года. Основным конкурентом и по стоимости, и по технологиям станет выходящий в сентябре новый iPhone. При этом люди еще смотрят на другие модели, в частности, от Xiaomi и Huawei. Нельзя сказать, что они в целом проигрывают Samsung. Названные китайские устройства имеют как минусы, так и преимущества, допустим, камера. Есть некий усредненный вариант, по которому Samsung находится на высоком месте, но при этом не является там единоличным лидером».

Конкуренцию с другими флагманами корейский бренд подчеркивает и в рекламной кампании телефона. Так, в промороликах модель Edge сравнивают с абстрактным смартфоном-конкурентом, и она оказывается гораздо тоньше и легче. При этом интернет-пользователи заметили, что «телефон от конкурентов» внешне и по толщине похож на iPhone. Переманить клиентов от Apple за счет новой модели у южнокорейской корпорации не получится, считает эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. Тем более характеристики нового смартфона не позволяют назвать его инновационным, отметил он:

«Нет ничего особенного в толщине самой по себе. Есть на рынке тонкие устройства, в этом нет ничего удивительного. Более того, они существуют уже более десяти лет.

Для Samsung логично противопоставлять себя не каким-то другим Android-смартфонам, тоже тонким, а iPhone, который толще. Но при этом там высокопроизводительное железо, хорошая начинка и так далее. То есть это флагманский смартфон с крутой начинкой и ограниченным запасом по части аккумулятора, если я не ошибаюсь, там всего 3900 мА-ч. Кроме того, он отнюдь не самый тонкий на рынке.

Вместе с тем, с точки зрения потребителя, и Samsung, и Apple — это достаточно консервативный выбор устройства. Тот, кто всегда покупал iPhone, продолжит их приобретать и дальше, и плевать, что какой-то Android лучше. Тот, кто выбирал Samsung, продолжит это делать, и неважно, что какой-то Honor, Huawei или еще какой-то смартфон тоньше, легче или быстрее. Просто пользователь знает, что привычное устройство — это просто и понятно, а не потому, что оно самое инновационное. Тренды — это или гибкий экран, или возможность связи с низкоорбитальными спутниками, или искусственный интеллект. Что касается всего остального, то, например, производительность — это эволюционное развитие. Возможности камер тоже потихонечку улучшаются».

Компания Apple собирается выпустить новую модель iPhone Air 17 осенью этого года. Ее производители тоже обещают сделать сверхтонкой.

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Егор Парфенов