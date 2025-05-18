В Воронеже на передачу данных ИТС выделили 28 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило аукцион на услуги по передаче данных для интеллектуально-транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации. Начальная цена — 28,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госуслуг. Источник финансирования — областной бюджет.

Подрядчику предстоит передавать данные ИТС с даты заключения контракта, но не ранее 1 июля, по 31 декабря 2025 года. Осуществить связь предстоит с 247 объектами в Воронеже, включая светофоры, метеостанции и камеры умных остановок.

Заявки на участие в торгах подаются до 26 мая. Итоги подведут 28 мая.

В декабре 2024 года сообщалось, что на второй этап внедрения ИТС в Воронеже могут направить 570 млн руб. Первый этап начался в 2022 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели направили 671,5 млн руб., в том числе 188 млн из областного бюджета.

О внедрении ИТС в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов