Инвесторы сделали ставки в торговой войне

Международные инвесторы усилили вывод средств с рынков развивающихся стран. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый отток инвестиций составил за неделю $3,3 млрд, что в десять раз выше, чем неделей ранее. Глобальные инвесторы продают акции китайских компаний на фоне недостаточных мер поддержки экономики от местных властей. Одновременно с этим вырос спрос на фонды американских акций, которые стали главными бенефициарами договоренностей США и Китая по торговой сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным отчета Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 14 мая, чистый отток клиентских средств из фондов акций emerging markets составил $3,3 млрд. Это в десять раз больше потерь неделей ранее и худший результат с конца февраля. Вместе с тем с начала года результат таких фондов все еще положительный, чистый приток в размере $1,7 млрд. Говорить об общем падении интереса к рынкам развивающихся стран преждевременно, так как весь отток средств пришелся на фонды Китая. По данным EPFR, клиенты таких фондов забрали за неделю немногим более $3,3 млрд, что почти втрое выше потерь неделей ранее. За три недели непрерывного вывода средств китайский рынок акций потерял в виде оттоков около $8 млрд. Остальные фонды БРИК преимущественно наращивали инвестиции, в фонды Индии на горизонте трех недель было инвестировано в сумме $844 млн, Бразилии — $744 млн.

Усиление бегства из фондов Китая произошло, несмотря на заключение торговой сделки между Пекином и Вашингтоном. 12 мая президент США Дональд Трамп заявил о временном снижении взаимных пошлин. Согласно договоренностям сторон, сроком на 90 дней США снизят пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Китай на американские — с 125% до 10%. Разрядка в торговой войне с США убрала ключевой внешний риск и сместила фокус внимания инвесторов на внутреннюю повестку. А там все слишком неоднозначно: реальная экономика замедляет темпы роста, капитальные расходы не растут, потребление стагнирует, уровень безработицы среди молодежи остается высоким, а реструктуризация девелоперов буксует. «Поэтому инвесторы начали ротироваться, не из страха, а разочаровавшись в собственных ожиданиях»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В рамках ротации инвестиций часть средств могла быть реинвестирована в фонды американских акций. В отчетный период клиенты таких фондов инвестировали $19,2 млрд, что более чем вдвое выше объема средств, выведенного неделей ранее, и первый результат со знаком плюс с начала апреля. Этот приток, по мнению Алены Николаевой, все еще не полноценный risk-on, а скорее рациональная ротация, такой побег в понятную ликвидность. Добавляли привлекательности таким инвестициям и свежие статданные по инфляции в стране. Как сообщило Минтруда США в минувший вторник, потребительские цены (индекс CPI) в апреле увеличились на 2,3% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом темпы роста потребительских цен замедлились до минимальных уровней с февраля 2021 года. «Инфляция снижается быстрее прогнозов аналитиков, что может ускорить темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой»,— отмечает начальник отдела доверительного управления «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков.

Сохраняется интерес у инвесторов к фондам Европы и Японии. По итогам недели их клиенты привлекли $2,7 млрд и $1,3 млрд соответственно. «Европа дает некоторое подобие защиты от конфликта США—Китай, более стабильна по политическому фронту, дешевле по мультипликаторам плюс высокие дивиденды»,— отмечает госпожа Николаева.

Снижение рисков торговой войны оказало положительное, но ограниченное влияние на российский рынок акций. После роста индекса Московской биржи в начале минувшей недели на 2,8%, до 2930 пунктов, по ее итогам он закрылся на отметке 2840,34 пункта, потеряв за неделю около 0,4%. «Торговые сделки США с Великобританией и особенно с Китаем привели к стабилизации цен на нефть и таким образом немного поддержали российский фондовый рынок, но главным фактором, влияющим на акции РФ, остается геополитика, волатильные новости по которой приводят к существенным колебаниям котировок»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Виталий Гайдаев