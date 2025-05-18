Машинная хитрость

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце минувшей недели Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru два документа, которые нас удивили. Из первого — поправок к закону «О самоходных машинах и других видах техники» — любознательный читатель, во-первых, узнает, что есть такой закон, а во-вторых, что в министерстве относятся к машинам с большим почтением: «В связи с недостаточной эффективностью действующей системы контроля за эксплуатацией Машин (так в документе.— “Ъ”), не предполагающей в настоящее время взаимодействие с контролируемыми лицами, указанные особенности используются недобросовестными участниками рынка, позволяя эксплуатировать указанную технику без осуществления ее государственной регистрации, без оформления электронных паспортов Машин, без уплаты утилизационного сбора, а также в отдельных случаях — без деклараций обязательного соответствия обязательным требованиям безопасности».

На деле проблема, как следует из документа, вполне реальная — трактористы с просроченными правами, а то и вовсе без них, на незарегистрированной технике за год калечат и убивают сотни людей, а региональные власти ничего не могут с этим сделать.

Буквально: у Гостехнадзора «отсутствует механизм, позволяющий обеспечить пресечение фактических нарушений, связанных с фактической эксплуатацией незарегистрированных самоходных машин и других видов техники (далее — Машины) и лиц, эксплуатирующих Машины без удостоверения тракториста-машиниста». Далее министерство ожидаемо предлагает регулирование ужесточить, наделив Гостехнадзор правом контролировать означенные Машины в «режиме постоянного рейда», что даст инспекторам расширенные права по прекращению безобразий.

Качество проекта, однако, с головой выдает, что писали его (как минимум частично) сами Машины: в тексте встречается «истребление документов» вместо «истребования», а также целые предложения вроде «Одновременно с этим в силу в настоящее время у органов Гостехнадзора отсутствует механизм, позволяющий обеспечить пресечение фактических нарушений».

Второй изученный нами проект Минпромторга также мог бы быть написан машинами — он предлагает разрешить авансировать до 80% стоимости госконтрактов по закупке автомобильной техники у производителей.

Заметим, на этот раз речь идет о деньгах — поэтому, видимо, и документ оформлен грамотнее: его разработка обоснована тем, что запчасти для сборки автопроизводители закупают и оплачивают загодя, доля госзаказа у российского автопрома растет (а рыночная — падает, что неудивительно в условиях затоваривания рынка китайской техникой), и бюджетный аванс в 80% цены видится регулятору годной альтернативой кредитам, которые автопром вынужден будет сначала брать, а потом и отдавать — что при нынешних ставках действительно обременительно.

Помимо этой логики, людям, знакомым с логикой бюджетной, все же видится в документе какая-то Машинная Хитрость. Дело в том, что аванс в 80% цены госконтракта будет очень сложно отозвать. Даже при пересмотре бюджета во время пандемии от ведомств требовали передачи в резервный фонд правительства только неистраченных и незаконтрактованных средств. Машины, похоже, это помнят — и пытаются оплатить свою сборку до того, как гром грянет.

Олег Сапожков — заведующий отделом экономики «Ъ».