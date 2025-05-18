В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с иномаркой
В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадали три человека. Авария случилась утром 18 мая на 7 км на автодороги на автодороги «Обход г. Волгодонска», сообщает региональная Госавтоинспекция.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предварительно, 22-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2747» слишком близко подъехал к Opel Astra. За рулем иномарки находился 51-летний водитель.
В результате случившегося пострадал водитель иномарки и его пассажирки 48 и 72 лет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.