В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с иномаркой

В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадали три человека. Авария случилась утром 18 мая на 7 км на автодороги на автодороги «Обход г. Волгодонска», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2747» слишком близко подъехал к Opel Astra. За рулем иномарки находился 51-летний водитель.

В результате случившегося пострадал водитель иномарки и его пассажирки 48 и 72 лет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская