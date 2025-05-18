Володин в Бишкеке почтил память жителей блокадного Ленинграда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев возложил цветы к мемориалу, посвященному жителям блокадного Ленинграда, в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Государственная Дума Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Государственная Дума

Мемориал расположен в Парке Победы и был открыт в 2012 году. Он увековечивает память погибших в ходе осады Ленинграда, а также жителей Киргизии, которые в 1942 году приняли у себя эвакуированных из блокадного города детей. Под основание мемориала заложена капсула с землей, взятой с Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Володин и его коллеги почтили подвиг жителей Ленинграда минутой молчания. В состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко и председатели комитетов по обороне, безопасности и противодействию коррупции, по делам СНГ, а также по экономической политике — Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Леонид Калашников и Максим Топилин.

Визит в Бишкек приурочен к проведению Заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), которое Вячеслав Володин проведет в качестве председателя Ассамблеи 19 мая.