И этого человека двигали в президенты

Американское издание Axios опубликовало аудиозапись допроса экс-президента США Джо Байдена спецпрокурором Робертом Хьюром, расследовавшим дело о незаконном хранении секретных документов. Содержательно аудиоверсия допроса, сделанная 8–9 октября 2023 года, несильно отличается от опубликованной прежней администрацией расшифровки. Однако голос и поведение бывшего главы Белого дома подтверждают подозрения, что на исходе своего президентства он сталкивался с серьезными ментальными и физиологическими проблемами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Джо Байден

Фото: Andrew Harnik / AP Экс-президент США Джо Байден

Фото: Andrew Harnik / AP

Джо Байден уже несколько месяцев находится на пенсии, однако его фигура и особенно последние годы его президентства остаются предметом повышенного интереса общественности. В ближайшие дни этот интерес может достичь пиковых значений. 20 мая в продажу должна поступить книга «Первородный грех» журналистов Джейка Таппера (CNN) и Алекса Томпсона (Axios), в которой на основе более 200 интервью с различными собеседниками приводится хроника ментального и физического упадка президента-демократа.

Из подзаголовка книги — «Закат президента Байдена, попытки это скрыть и его катастрофическое решение бороться за переизбрание» — сразу становится понятно, о чем пойдет речь в потенциальном бестселлере.

Анонсируя выход книги, портал Axios рассказал, что в 2023–2024 годах господин Байден начал сильно сдавать, из-за чего советники даже подумывали пересадить его в инвалидное кресло. Однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку решивший баллотироваться на второй срок политик выглядел бы слишком проигрышно на фоне своего бодрого конкурента Дональда Трампа. В итоге усадить президента США в инвалидное кресло было решено после его переизбрания, которого, впрочем, не случилось.

Физическое состояние престарелого политика (сейчас Джо Байдену 82 года) было лишь одной из бед. Куда более серьезное беспокойство вызывали его проблемы с памятью. В книге двух журналистов утверждается, что господин Байден в какой-то момент начал забывать имена своих советников, а однажды на мероприятии по сбору денег не признал известного актера и сторонника Демократической партии Джорджа Клуни. Лечащий врач экс-президента Кевин О’Коннор, на публике заявлявший о прекрасном здоровье своего пациента, нередко спорил с окружением господина Байдена и в частном порядке выражал опасения его состоянием. Как пишут журналисты, врач как-то раз пошутил, что советники хотят убить президента, тогда как он пытается его спасти.

Доказательств плохого физического и ментального здоровья экс-президента становится все больше.

Так, 17 мая портал Axios буквально взорвал медиапространство, выложив четырехминутный ролик из беседы спецпрокурора Роберта Хьюра с Джо Байденом, состоявшейся 8–9 октября 2023 года. Тогда господин Хьюр вел расследование о ненадлежащем хранении секретных документов за 2009–2017 годы, которые господин Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, прихватил с собой перед тем, как на четыре года покинуть Белый дом.

В 2024 году спецпрокурор составил почти 400-страничный отчет, в котором назвал Джо Байдена «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». Роберт Хьюр решил не предъявлять президенту-демократу обвинения, отчасти сославшись на его когнитивные способности. Примечательно, что против Дональда Трампа, также пойманного за незаконным хранением документов, уголовное дело было заведено (и закрыто в связи с его избранием на второй срок).

В прошлом году прежняя администрация опубликовала текстовую расшифровку беседы со спецпрокурором, но аудиоверсию придавать гласности отказалась.

На днях ряд СМИ сообщили о планах нынешней администрации Дональда Трампа все-таки обнародовать аудиозапись. Сам господин Трамп накануне заявил, что решение по этому вопросу остается за генпрокурором Пэм Бонди. Он добавил, что и без этого «все понимают, в каком он (Джо Байден.— “Ъ”) состоянии». По его словам, он лично знает людей, которым уже за 90 лет, «они буквально идеальны», чего не скажешь о господине Байдене.

После публикации порталом Axios четырехминутного фрагмента той беседы представитель демократа Келли Скалли заявила, что стенограмма интервью была давно обнародована, а «аудиозапись лишь подтверждает то, что уже известно».

Тем не менее многие аналитики и наблюдатели не готовы с ней согласиться. Дело в том, что расшифровка никак не передавала стиль, в котором Джо Байден отвечал на вопросы спецпрокурора. Даже короткой выдержки из беседы оказалось достаточно, чтобы понять: уже в октябре 2023 года демократ сталкивался с серьезными ментальными проблемами. Долгие паузы, шепот, попытки подобрать нужные слова и постоянные подсказки сотрудников, помнящих факты из его биографии лучше интервьюируемого.

Так, господин Байден не смог самостоятельно вспомнить год, когда умер его старший сын Бо (2015-й), а также год, когда Дональд Трамп впервые был избран президентом США (2016-й).

При этом, как отметило издание Axios, демократ был достаточно вовлечен в интервью и даже шутил. Однако отметить, как именно у него дома оказались секретные документы, он толком не смог. Ответ же на вопрос, зачем он прихватил с собой связанный с Афганистаном файл, Джо Байден ответил: «Думаю, я хотел сохранить это для потомков». В этот момент его адвокат Боб Бауэр вмешался в беседу и заявил, что политик не помнит, действительно ли он собирался сохранить упомянутый документ после ухода с поста вице-президента. Axios отмечает, что ответ самого господина Байдена мог привести к предъявлению ему уголовных обвинений.

Полная аудиоверсия интервью по-прежнему не опубликована. Но и четырехминутного фрагмента оказалась достаточно для очередного витка дискуссий о последних двух годах президентства господина Байдена. При этом аналитики пока не могут прийти к единому мнению, на кого сильнее бросают тень доказательства когнитивных и физических проблем у политика во время его президентства и попыток переизбраться. Впрочем, большинство уверено, что значительная часть ответственности за кризис в Демократической партии и поражение на выборах-2024 лежит на окружении экс-главы Белого дома, заявлявшего о его прекрасном состоянии и двигавшего пожилого человека на второй срок, тогда как в реальности его всерьез подумывали усадить в инвалидную коляску.

Антон Васильев