Лионеля Месси признали лучшим футболистом в истории

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола. Аргентинец опередил единственного в истории трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле и своего соотечественника Диего Марадону, расположившихся соответственно на второй и третьей позициях. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге IFFHS четвертое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси в форме американского клуба «Интер Майами» (май 2025 года)

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters Лионель Месси в форме американского клуба «Интер Майами» (май 2025 года)

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters

В топ-10 рейтинга также вошли: 5. Йохан Кройфф (Нидерланды), 6. Роналдо (Бразилия), 7. Зинедин Зидан (Франция), 8. Франц Беккенбауэр (Германия), 9. Альфредо Ди Стефано (Испания), 10. Роналдинью (Бразилия).

37-летний Месси является самым титулованным футболистом в истории. На его счету 46 командных титулов и 56 индивидуальных наград. На данный момент чемпион мира 2024 года в составе сборной Аргентины представляет клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Ранее он выступал за испанскую «Барселону» и французский ПСЖ.

Арнольд Кабанов