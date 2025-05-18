Замруководителя одного из ключевых отделов СУ СКР уволился из следствия

На минувшей неделе коллектив СУ СКР по Пермскому краю покинул Алексей Андрианов. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», он уволился в связи с выходом на пенсию. Много лет господин Андрианов служил в должности заместителя руководителя Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел, который специализируется на расследовании коррупционных и экономических преступлений. Ранее Алексей Андрианов трудился следователем в этом же отделе. Господин Андрианов был одним из самых опытных сотрудников СУ СКР по Прикамью, он начал службу в начале 2000-х годов еще в следственных органах прокуратуры.