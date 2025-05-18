Нам Каннец

На прошлой неделе светская жизнь разбросала своих участников от Канна, где проходит кинофестиваль, до Веретьево, где заблаговременно отметили день рождения Иосифа Бродского и открыли мост Бродского Александра. А некоторые отметились даже в Стамбуле, куда были устремлены взгляды всего человечества: от коллективного Запада до Глобального Юга. В этом отношении Каннский фестиваль явно проигрывает новому сезону стамбульского сериала. Тем более что в случае с церемонией его открытия самое главное было известно заранее: Роберт Де Ниро получит специальную «Пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф, а вручит ее мэтру сам уже мэтр Леонардо Ди Каприо. О том, как развивалась фестивальная интрига накануне, см. материал на стр. 11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Между тем аккурат в день открытия Каннского кинофестиваля в Москве состоялась церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Тут следует заметить, что далеко не все светские акторы успели вернуться в Москву после майских каникул, но на эту индустриальную премию прибыли практически без исключений. Точнее, прибыло даже исключение: впервые за пять лет церемонию посетил основатель продюсерской компании «Среда» Александр Цекало с супругой, уже давно проживающий в Лос-Анджелесе. У АПКиТ номинаций очень много, так как награждают полнометражные фильмы, сериалы на ТВ и сериалы онлайн-платформ, но получается, что все-таки самая главная — «Лучший онлайн-сериал», хотя бы потому, что вручается последней.

Ну, в общем, господин Цекало из Лос-Анджелеса немедленно получил главный приз за сериал «Трасса» (также награжден за лучший сценарий и операторскую работу). Не зря летел на перекладных.

Впрочем, на церемониях АПКиТ всегда есть настоящая страсть к делу, объединяющему всех собравшихся. Пока что это точно не палата мер и весов, где награды отвешивают в зависимости от деталей биографии авторов кино и сериалов, а не за качество продукта. Получавший (в составе группы) награду за «Сто лет тому вперед» в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» актер Александр Петров даже позавидовал продюсерам: «Мы тут уже за столом придумали название для своей актерской ассоциации и премии — ААКиТ! Надеюсь, продюсеры нам в этом помогут»,— он завершил свою мысль как настоящий актер.

По ходу дела ведущие и другие ораторы немножко тонули в метафорах: сначала киноиндустрию сравнивали с металлургической, потом почему-то перешли на поезда, но в какой-то момент председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов завел речь, уже безо всяких метафор, о том, что важнее: справедливость или милосердие.

И пришел к выводу, что людям искусства обычно ближе милосердие, а среди людей искусства оно присуще женщинам. «Несмотря на все их,— он замахал рукой показывая куда-то вверх,— последнего времени».

Впрочем, вскоре после него выступала Тина Канделаки — тут уж не до справедливости или милосердия. Глаза ее скрывала тень от широкополой шляпы, будто она гангстер из вестерна. Почему-то она решила помянуть открывавшийся параллельно Каннский кинофестиваль: «Я никогда туда не попаду, я под всеми возможными санкциями, так что мне некуда больше идти, вы на меня обречены»,— обратилась она к господину Сельянову, хотя наверняка не только к нему. А после попросила актера дубляжа Карена Арутюнова представить ее по-английски голосом Роберта Де Ниро: «Пусть в Каннах все подавятся!» О соответствующих случаях в Канне информации пока не было.

Евгения Милова о светских событиях недели