Дома «умнеют» функциями

Системы «умного дома» продолжают набирать популярность. Еще три года назад различные элементы этой технологии использовались не более чем в 2–3% жилого фонда в стране, сейчас же этот показатель, по разным подсчетам, увеличился до 9%. Эксперты говорят, что отдельные функции «умного дома» уже не являются чем-то футуристическим, а напротив, стали частью разумной цифровизации, когда технологии избавляют человека от рутины. Однако к установке полноценных систем пока готов не каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Используя «умные» решения для дома, следует помнить о безопасности, советуют эксперты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Используя «умные» решения для дома, следует помнить о безопасности, советуют эксперты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего комплексную систему «умный дом» можно встретить в премиальных жилых проектах, но отдельные ее функции, которые касаются самых важных аспектов жизни (безопасности, потребления ресурсов и услуг связи), девелоперы активно внедряют в домах комфорт- и бизнес-классов. Чаще всего это IP-домофоны и мобильные приложения для автоматической передачи показаний счетчиков.

Исходя из запросов

Спрос на системы «умного дома» продолжает расти, но все еще остается в пределах определенных сегментов аудитории, говорит вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI Михаил Гущин. По его словам, наибольшую отдачу дают не абстрактные технологические платформы, а конкретные функции, решающие повседневные задачи жителей, особенно в сферах безопасности, энергоэффективности и удобства взаимодействия с домом.

В проектах комфорт- и бизнес-класса девелоперы внедряют IP-домофонию с распознаванием лиц и телеметрию, позволяющую автоматически передавать показания счетчиков, а также современные системы контроля доступа, которые, по мнению господина Гущина, уже не являются чем-то футуристическим, а напротив, стали частью разумной цифровизации, когда технологии избавляют человека от рутины, не перегружая его лишним функционалом.

По словам директора департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алии Ханбековой, возможности внедрения полноценных «умных» систем внутри квартир на этапе строительства ограничены, поскольку жилье, как правило, сдается с черновой отделкой, поэтому дополнительные функции жильцы устанавливают уже на стадии ремонта.

Михаил Гущин подтверждает, что в проектах, как правило, используются гибридные модели: базовая инфраструктура закладывается застройщиком, а дальше уже сам житель может развивать ее по своему усмотрению.

«Массовый покупатель пока воспринимает "умный дом" скорее как приятный бонус, нежели ключевой фактор выбора квартиры. Цена таких решений также остается барьером, особенно если речь идет о полноценной системе автоматизации внутри квартиры, при этом максимальный интерес к полноценным конфигурациям "умного дома" демонстрируют, как правило, технологически подкованные покупатели, чаще молодые и активные. Но и в более зрелых сегментах аудитории спрос постепенно формируется, в основном на решения, повышающие уровень комфорта без необходимости глубоко вникать в настройки»,— поясняет эксперт.

Рынок и безопасность

Если цена на полноценные системы «умного дома» все еще высока для рядового потребителя, то стоимость отдельных компонентов год от года становится ниже и, соответственно, доступнее. Это в первую очередь связано с увеличением предложения на рынке.

Помимо крупнейших игроков рынка — «Яндекса» и «Сбера», которые предлагают широкий ассортимент устройств «умного дома», ряд телеком-компаний, таких как МТС и «Ростелеком», активно развивают инфраструктуру IoT, обеспечивая связь для этих устройств. К 2022 году сети NB-IoT МТС охватывали более 90% потенциальных пользователей в 83 регионах РФ, а решения «Ростелекома» применялись почти в 2,5 тыс. многоквартирных домов России.

И все же отдельным вопросом для пользователей «умных» систем остается их цифровая безопасность. В СМИ неоднократно появлялись новости о злоумышленниках, получивших доступ к «умным» устройствам жильцов квартир. Хакеры могут использовать гаджеты «умного» дома для разных целей, поясняет советник гендиректора компании RooX, которая специализируется на аутентификации, авторизации и разработке веб-платформ для корпоративного сектора, Наталия Леднева.

Взломав камеру видеонаблюдения, они получают доступ к видеопотокам и могут следить за владельцами, а через колонки и ассистенты — подслушивать, что происходит дома, и собирать личную информацию. Через телевизор можно добраться до файлов, которые хранятся на подключенных к нему устройствах, а взломанный фитнес-трекер расскажет о местоположении и личной физической активности владельца.

Для защиты от взлома «умного дома» эксперт рекомендует регулярно обновлять прошивки и программное обеспечение гаджетов, так как в обновлениях производители закрывают уязвимости, тем самым повышая безопасность устройств.

«Также после покупки нужно сразу менять дефолтные пароли, которые были установлены производителями техники и Wi-Fi-роутеров. Базовые рекомендации по паролям: они должны быть разные и длинные. Кроме того, рекомендуем сегментировать сеть, разделив ее по профилю использования, например, для жителей дома, для гостей и для устройств»,— уточняет госпожа Леднева.

Виктор Ирисов