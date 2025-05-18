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Коммерсантъ FM
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При атаке ВСУ на Донецк повреждена городская больница

В результате столкновения украинского БПЛА с деревом в Донецке повреждена Городская клиническая больница №24 и Центр первичной медико-санитарной помощи №5. Нарушено остекление зданий, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

По словам господина Кулемзина, атака ВСУ произошла рано утром 18 мая. О пострадавших не сообщается.

Вечером 17 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщал о пяти атаках на территорию региона со стороны ВСУ. В результате пострадали два жителя Светлодарска.

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