При атаке ВСУ на Донецк повреждена городская больница

В результате столкновения украинского БПЛА с деревом в Донецке повреждена Городская клиническая больница №24 и Центр первичной медико-санитарной помощи №5. Нарушено остекление зданий, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

По словам господина Кулемзина, атака ВСУ произошла рано утром 18 мая. О пострадавших не сообщается.

Вечером 17 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщал о пяти атаках на территорию региона со стороны ВСУ. В результате пострадали два жителя Светлодарска.