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обновлено 15:05

В Сочи Toyota сбила четырехлетнего мальчика

Трагедия произошла субботним вечером, 17 мая, в Сочи. Во дворе многоквартирного дома на улице Тепличной 39-летняя женщина за рулем Toyota наехала на четырехлетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля, сообщили в УГИБДД по Краснодарском краю. Дорожные полицейские уточнили, что ребенок выбежал на дорогу неожиданно для водителя.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Сейчас мальчик находится в больнице. О его состоянии ничего не сообщается. По данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых

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