Аварийное состояние Генеральского дома в Ижевске не повлияет на работу ЦСДР

Аварийное состояние здания Генеральского дома, в котором закрыли музей Ижевска, не повлияет на работу Центра современной драматургии и режиссуры (ЦСДР), сообщил «Ъ-Удмуртия» директор театра Павел Зорин. Он добавил, что аварийная ситуация наблюдается в основном здании на втором этаже. В пристрое, где расположен ЦСДР, и на первом этаже все работает как раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

17 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что в здании Генеральского дома закрыли музей Ижевска из-за аварийного состояния объекта. Все запланированные мероприятия были отменены. Команда музея совместно с администрацией города и «Парками Ижевска» рассматривают возможность провести в здании противоаварийные и ремонтные работы.

Напомним, в июне 2024 года была представлена концепция развития Генеральского дома. Площади музея внутри планировалось уменьшить, проведя «музеефикацию» всего пространства здания и прилегающей территории парка. Тогда строительные работы на объекте планировалось завершить к осени 2029 года.

Генеральский дом является объектом культурного наследия и находится на балансе «Парков Ижевска». В октябре 2023 года в долгосрочную аренду до 2062 года здание взяло ООО «Дом номер один» предпринимателя, бывшего главы администрации Ижевска Дениса Агашина.

Дом построили в 1857 году для проживания семей командиров Ижевского завода, после Октябрьской революции использовалась под различные нужды. До 2000 года здесь располагалась станция скорой помощи. Позже в Генеральском доме разместили музей Ижевска, в 2018 году помещения бывшей конюшни отдали под ЦСДР.

Подробнее о концепции развития Генеральского дома читайте в материале «Мы впервые настолько близко подошли к тому, что этот дом будет восстановлен».