Закрыт музей Ижевска в здании Генеральского дома из-за аварийного состояния

Музей Ижевска в здании Генеральского дома был закрыт в связи с аварийным состоянием объекта, все запланированные мероприятия отменены, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте». «Команда музея Ижевска совместно с администрацией города и “Парками Ижевска” решают вопрос о возможности проведения противоаварийных и ремонтных работ»,— указано в посте 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Напомним, в июне 2024 года была представлена концепция развития Генеральского дома. Площади музея внутри планировалось уменьшить, проведя «музеефикацию» всего пространства здания и прилегающей территории парка. Тогда строительные работы на объекте планировалось завершить к осени 2029 года.

Генеральский дом является объектом культурного наследия и находится на балансе «Парков Ижевска». В октябре 2023 года в долгосрочную аренду до 2062 года здание взяло ООО «Дом номер один» предпринимателя, бывшего главы администрации Ижевска Дениса Агашина.

Дом построили в 1857 году для проживания семей командиров Ижевского завода, после Октябрьской революции использовалась под различные нужды. До 2000 года здесь располагалась станция скорой помощи. Позже в Генеральском доме разместили музей Ижевска, в 2018 году помещения бывшей конюшни отдали под Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР).

Подробнее о концепции развития Генеральского дома читайте в материале «Мы впервые настолько близко подошли к тому, что этот дом будет восстановлен».