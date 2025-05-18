Карлос Алькарас стал одним из лучших на земле

Победителем Internazionali BNL d’Italia, завершившегося в Риме объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом €14 млн, стал Карлос Алькарас, который в двух партиях обыграл первую ракетку мира Янника Синнера. Благодаря этому успеху испанец прервал беспроигрышную серию итальянца, продолжавшуюся 26 матчей, и стал всего лишь пятым игроком в истории АТР (с 1990 года), который брал титулы на трех различных грунтовых «мастерсах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа Карлоса Алькараса на турнире в Риме позволила ему вернуться на второе место в мировом рейтинге и стать главным фаворитом Roland Garros

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Победа Карлоса Алькараса на турнире в Риме позволила ему вернуться на второе место в мировом рейтинге и стать главным фаворитом Roland Garros

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Хотя в решающем матче Открытого чемпионата Италии встречались игроки, посеянные под первым и третьим номерами, перед началом турнира эта пара финалистов была неочевидной. Для Янника Синнера римский «мастерс» стал первым турниром после трехмесячного перерыва в выступлениях, связанного с допинговой дисквалификацией. Карлос Алькарас, в свою очередь, из-за травмы приводящей мышцы правого бедра пропустил мадридский «тысячник» и не выглядел стопроцентно готовым штурмовать римскую вершину. Тем не менее в пяти матчах на пути к решающей стадии оба отдали лишь по одной партии. Для испанца самым сложным получился матч 1/8 финала, в котором его оппонентом был россиянин Карен Хачанов, а итальянец потерял первый сет в полуфинале против американца Томми Пола. При этом по большому счету в игре Синнера не было даже намека на недостаток турнирной практики.

В Риме лидер мирового рейтинга щеголял абсолютной уверенностью в своих силах, успевая отвлекаться на сопутствующие мероприятия.

Например, в четверг он получил аудиенцию нового папы римского и посетил финал футбольного Кубка Италии, в котором его любимый «Милан» уступил «Болонье», а в пятницу в четвертьфинале против норвежца Каспера Рууда, который двумя неделями ранее взял титул в Мадриде, отдал всего один гейм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Янник Синнер

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Счет личных встреч соперников был 6:4 в пользу Алькараса, который не уступил Синнеру ни одного из трех матчей, сыгранных в прошлом, триумфальном для итальянца сезоне, и обыграл его в финале сентябрьского пекинского турнира категории 500. Именно после той неудачи начался отрезок тотального доминирования Синнера, не проигравшего с тех пор 26 матчей подряд. И когда в двенадцатом гейме первой партии итальянец, отразивший до этого один брейк-пойнт в пятом гейме, получил два сетбола на подаче Алькараса, показалось, что эта серия обязательно продолжится.

Однако две ошибки — сначала микроскопическая, а затем очень грубая, при переводе мяча по линии ударом слева,— свели все усилия Синнера на нет.

А на тай-брейке испанец повел с первого же мяча, захватил психологическое преимущество и был почти неудержим. Заключительное очко в первой партии, по ходу которой Алькарас на приеме выиграл на два мяча меньше, он добыл в своем коронном стиле — в остром розыгрыше у сетки.

Тут-то и выяснилось, что растренированная нервная система Синнера, игравшего при болевших за него переполненных трибунах центрального корта стадиона Foro Italico, не готова работать идеально в условиях тотального давления со стороны соперника.

Итальянец попросту не справился с грузом ответственности.

Взяв два очка на старте второго сета на чужой подаче, он неожиданно отдал пять геймов подряд. В итоге — 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 44 минуты в пользу Алькараса, позволившего набрать первой ракетке мира ударами навылет лишь 7 очков против 19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас (слева) и Янник Синнер

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Карлос Алькарас (слева) и Янник Синнер

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Покорив Открытый чемпионат Италии спустя месяц после аналогичного успеха в Монте-Карло, Алькарас не только завоевал свой третий в этом сезоне и 19-й за карьеру титул. Он также стал пятым теннисистом с момента основания АТР Tour в 1990 году, имеющим на своем счету победы на трех различных грунтовых «мастерсах» (турнир в Мадриде Алькарас выигрывал дважды, в 2022 и 2023 годах), присоединившись к своему соотечественнику Рафаэлю Надалю, сербу Новаку Джоковичу, бразильцу Густаво Куэртену и чилийцу Марсело Риосу.

А еще Алькарас доказал, что на стартующем через неделю Roland Garros, где он стал лучшим в прошлом году, его шансы, пожалуй, котируются выше, чем шансы Синнера. Хотя, если через три недели они встретятся в другом финале, уже парижском, все может закончиться иначе.

Евгений Федяков