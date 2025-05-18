Радиационный фон на Дону находится в пределах установленных норм

В Ростовской области радиационный фон находится в норме. Данными по состоянию на 17 мая поделились специалисты Северо-Кавказской УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Интенсивность излучения вблизи объектов радиационной опасности в ЮФО составляла от 0,08 до 0,16 микрозиверт в час. Из сообщения также следует, мощность дозы гамма-излучения рядом с Ростовской АЭС находится в пределах 0,1-0,7 микрозиверт в час.

Ни один из показателей не выходит за рамки обычного радиационного фона и не представляет угрозы для жизни или благополучия населения.

Мария Хоперская