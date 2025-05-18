«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Даллас Старс» в овертайме шестого матча второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграл — 2:1 — лучшую команду регулярного чемпионата «Виннипег Джетс» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, выиграв серию до четырех побед (4:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Первый гол в матче забил нападающий «Виннипега» Марк Шайфли. Затем форварду «Далласа» Сэму Стилу удалось сравнять счет. За 15 секунд до конца третьего периода Шайфли был удален за подножку. В овертайме «Далласу» удалось реализовать численное преимущество, автором победной шайбы стал Томас Харли.

В полуфинале «Даллас» сыграет против «Эдмонтон Ойлерс». В прошлом году команды встречались на той же стадии play-off. Тогда сильнее оказался «Эдмонтон» — 4:2.

В этом сезоне «Виннипег» впервые в своей истории завоевал Президентский кубок — этот приз вручается лучшей команде регулярного чемпионата. Обладатель этого трофея не смог выиграть Кубок Стэнли 12-й год подряд. В последний раз завоевать Президентский Кубок и Кубок Стэнли удалось «Чикаго Блэкзокс» в 2013 году.

Таисия Орлова