Предприятия курского АПК понесли ущерб от атак ВСУ на 90 млрд рублей

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали 166 агропредприятий, а сумма ущерба составила около 90 млрд руб. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн в эфире «Россия 24».

Для компенсации утрат было выделено 2,5 млрд руб. из резервного фонда, что поможет возместить потерю сельскохозяйственных животных. Курские власти также обратились в Минсельхоз РФ с просьбой компенсировать 4,3 млрд руб. за неубранные поля. Эти средства поступят 100 предприятиям.

Глава региона подчеркнул, что аграрный сектор в приграничных районах пострадал из-за боевых действий. Он отметил важность программы поддержки, разработанной правительством России, которая должна включать восстановление инфраструктуры и социально-экономическое развитие.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских формирований. По его словам, потери ВСУ составили порядка 76 тыс. военнослужащих.

Егор Якимов