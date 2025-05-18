Первый в СКФО кластер креативных индустрий начнет набор студентов в 2025 году
Северо-Кавказский федеральный университет создал первый в округе образовательный кластер креативных индустрий для подготовки специалистов в сфере дизайна и рекламы. Учреждение станет единственной площадкой в регионе по подготовке специалистов творческих направлений в системе среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе СКФУ.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Новый колледж, действующий при высшей школе креативных индустрий СКФУ, начнет прием абитуриентов в сентябре 2025 года.
«Деятельность колледжа будет способствовать развитию креативной сферы, обладающей большим экономическим потенциалом для субъектов макрорегиона»,— заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
В дальнейшем учебное заведение планирует расширить перечень специальностей. Среди них: разработка компьютерных игр дополненной и виртуальной реальности, музыкальное звукооператорское мастерство, графический дизайн, техника и искусство фотографии, анимация и анимационное кино, кино- и телепроизводство.