Первый в СКФО кластер креативных индустрий начнет набор студентов в 2025 году

Северо-Кавказский федеральный университет создал первый в округе образовательный кластер креативных индустрий для подготовки специалистов в сфере дизайна и рекламы. Учреждение станет единственной площадкой в регионе по подготовке специалистов творческих направлений в системе среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе СКФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Новый колледж, действующий при высшей школе креативных индустрий СКФУ, начнет прием абитуриентов в сентябре 2025 года.

«Деятельность колледжа будет способствовать развитию креативной сферы, обладающей большим экономическим потенциалом для субъектов макрорегиона»,— заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В дальнейшем учебное заведение планирует расширить перечень специальностей. Среди них: разработка компьютерных игр дополненной и виртуальной реальности, музыкальное звукооператорское мастерство, графический дизайн, техника и искусство фотографии, анимация и анимационное кино, кино- и телепроизводство.

Николай Аксенов