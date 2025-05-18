В садоводческом товариществе «Гидростроитель-2» произошел пожар в садовом доме, пострадал его 56-летний хозяин. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах при пожаре в садовом доме пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Набережных Челнах при пожаре в садовом доме пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Возгорание мебели и вещей на мансардном этаже было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов, но хозяин дома получил термические ожоги 1–2 степени спины, грудной клетки и обеих рук (10% тела). Мужчина госпитализирован в БСМП Набережных Челнов.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности — отсутствие или несоответствие нормативных отступов между дымовой трубой и элементами конструкции здания.

Влас Северин