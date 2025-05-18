Геомагнитные бури накроют Ставрополье с 17 по 25 апреля

Ставропольский край ожидает серия магнитных бурь после зафиксированной на Солнце вспышки максимальной силы. Геомагнитные всплески пройдут с 17 по 25 апреля, сообщили эксперты Лаборатории ИКИ и ИСЗФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Слабые геомагнитные колебания начались в регионе с 3 апреля. К 5-6 апреля их мощность возросла до умеренной (5 баллов), после чего напряженность немного уменьшится.

По информации сервиса my-Calend, в последующие шесть суток обстановка сохранится нестабильной с вероятными колебаниями от 3 до 5 баллов. Также специалисты

В период магнитных бурь у населения края могут наблюдаться утомляемость, мигрени и ухудшение состояния при хронических недугах.

Николай Аксенов