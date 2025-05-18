В Париже открыли мемориал жертвам нацистских преследований

Массивная черная звезда из стали весом более трех тонн установлена вчера в Париже неподалеку от площади Бастилии. Это памятник жертвам нацистских депортаций по признаку гомосексуальности во время Второй мировой войны («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Открытие памятника — часть работы историков, напоминающих о том, что в нацистской Европе такими жертвами лагерей уничтожения стали от 5 тыс. до 15 тыс. человек из 100 тысяч, подвергшихся репрессиям.

У звезды две стороны, говорит автор, скульптор Жан-Люк Верна: «Черная сторона — это тела, сожженные в печах, это траур, это также тень, которая напоминает нам, что подобное может повториться. А зеркальная сторона — это настоящее, столь же переменчивое, как и общественное мнение».

На церемонии открытия выступила мэр Парижа, социалистка Анна Идальго: «Признать — значит сказать: “Это действительно произошло”. И также: “Мы не хотим, чтобы это повторилось”».

Алексей Тарханов, Париж