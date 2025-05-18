Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Сибири из-за ливней и гроз

В трех регионах Сибири на 19 мая объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, грозами, градом и усилением ветра до 25 м в секунду, сообщили в воскресенье в МЧС.

По данным Алтайского ЦГМС, в Алтайском крае непогода прогнозируется с конца дня 18 мая до вечера 19 мая. Ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 25 м в секунду, похолодание.

В Красноярском крае по прогнозам синоптиков 19 мая в южных районах пройдут дожди, возможны грозы и град. В региональном главке МЧС обратились к местному населению с просьбой не выходить из дома без необходимости, не стоять под деревьями, рекламными щитами и нависшими конструкциями.

Аналогичное предупреждение опубликовало хакасское ГУ МЧС, отметив также, что необходимо учитывать прогноз при планировании дальней дороги, походов в лес, поездок на рыбалку и охоту. В республике, по прогнозу синоптиков, ожидается ухудшение гидрологической обстановки, в том числе подтопления.

Лолита Белова