Эксперт: в Краснодаре более 700 «квадратов» торговых площадей на 1000 жителей

Обеспеченность торговыми площадями на душу населения в Краснодаре находится на одном из самых высоких уровней в России. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор АО «РАМО-М» Алексей Бузмаков. По его словам, в столице Кубани более 700 кв. м качественных торговых площадей на 1000 жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заполняемость торговых объекто АО «РАМО-М» (управляет сетью ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодарском крае и имеет в своем портфеле сеть ТРЦ «Парк Хаус» в семи городах России и выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» в Краснодаре) — 97-98%. «Данный показатель свидетельствует об успешности продажи торговых площадей и большом спросе среди арендаторов. Имеющиеся свободные помещения мы рассматриваем как стратегический резерв для привлечения новых перспективных арендаторов и внедрения современных форматов, отвечающих актуальным рыночным трендам и запросам наших посетителей»,— говорит господин Бузмаков.

Как рассказала «Ъ-Кубань» региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, рынок торговой недвижимости Южного федерального округа демонстрирует сдержанную динамику, характеризующуюся умеренным вводом новых объектов и переориентацией существующих площадей. В 2024 году ключевыми событиями, по словам эксперта, стали открытия районных ТЦ и адаптация ритейла к изменению потребительского поведения, а на 2025 год запланировано расширение инфраструктуры в городах-миллионниках и туристических кластерах.

По данным аналитиков NF Group, в 2024 году в ЮФО преобладало открытие торговых центров районного формата, ориентированных на удовлетворение базовых потребностей населения. В Краснодаре в 2024 году были открыт ТРЦ «Любимово Молл» (28,2 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — 16,1 тыс. кв. м, ключевые арендаторы — гипермаркет «Магнит Экстра», «Детский мир» и кинотеатр «Киносет»), торговый центр районного формата «Сыр» (общая площадь 15,4 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — 12 тыс. кв. м) и микрорайонный ТЦ «Трилогия» (общая площадь 6 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — 5 тыс. кв. м).

«Ожидается открытие ТЦ “Мир” в микрорайоне Любимово арендопригодной площадью 25,6 тыс. кв. м, который станет частью жилого кластера. Инвестиции в проект превысили 3 млрд руб., а ключевыми арендаторами должны стать продуктовый супермаркет и гипермаркет товаров для дома»,— сообщили в NF Group.

Подробнее о рынке торговой недвижимости на Юге России читайте в материале «ТРЦ одомашниваются»

Дмитрий Михеенко