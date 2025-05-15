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ТРЦ одомашниваются

Как развивается рынок торговой недвижимости ЮФО

Формат торгово-развлекательной недвижимости на юге России меняется в сторону небольших, встроенных в жилую и транспортную инфраструктуру ТРЦ. Ушедших из страны иностранных арендаторов оперативно заменили отечественные, обеспечив прежнюю наполняемость объектов. Эксперты полагают, что, несмотря на конкуренцию с онлайн-торговлей, торгово-развлекательные центры адаптируются под новые реалии.

Участники рынка говорят о практически полной наполняемости торговых центров арендаторами, несмотря на ушедшие из России крупные бренды

Участники рынка говорят о практически полной наполняемости торговых центров арендаторами, несмотря на ушедшие из России крупные бренды

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участники рынка говорят о практически полной наполняемости торговых центров арендаторами, несмотря на ушедшие из России крупные бренды

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году в региональных городах России открылось 28 новых торговых центров с общей арендопригодной площадью 324,6 тыс. кв. м, что на 32% больше, чем годом ранее. По данным аналитиков NF Group, в минувшем году общий объем рынка торговых центров в России достиг 33 млн кв. м. Прирост нового предложения составил 500 тыс. кв. м в 25 объектах, включая Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, что на 42% больше показателя 2023 года. При этом на региональные города в 2024 году пришлось 19 млн кв. м торговой недвижимости.

«Рынок торговой недвижимости Южного федерального округа демонстрирует сдержанную динамику, характеризующуюся умеренным вводом новых объектов и переориентацией существующих площадей. В 2024 году ключевыми событиями стали открытия районных ТЦ и адаптация ритейла к изменению потребительского поведения, а на 2025 год запланировано расширение инфраструктуры в городах-миллионниках и туристических кластерах»,— рассказала “Ъ-Недвижимость” региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По данным аналитиков NF Group, в 2024 году в Южном федеральном округе преобладало открытие торговых центров районного формата, ориентированных на удовлетворение базовых потребностей населения. В Краснодаре в феврале 2024-го был открыт ТРЦ «Любимово Молл» площадью 28,2 тыс. кв. м, который стал якорным объектом для микрорайона Любимово. Его арендопригодная площадь составила 16,1 тыс. кв. м, а ключевыми арендаторами выступили гипермаркет «Магнит Экстра», «Детский мир» и кинотеатр «Киносет».

Также в Краснодаре был открыт торговый центр районного формата «Сыр» (общая площадь 15,4 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — 12 тыс. кв. м) и микрорайонный ТЦ «Трилогия» (общая площадь 6 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — 5 тыс. кв. м). Ожидается открытие ТЦ «Мир» в микрорайоне Любимово арендопригодной площадью 25,6 тыс. кв. м, который станет частью жилого кластера. Инвестиции в проект превысили 3 млрд руб., а ключевыми арендаторами должны стать продуктовый супермаркет и гипермаркет товаров для дома.

В 2024 году в Ростове-на-Дону был открыт ТЦ «Катальпа», сообщили в NF Group. Его общая площадь составляет 3,3 тыс. кв. м, а арендопригодная площадь — 2,3 тыс. кв. м. Кроме того, в мае 2025 года в ростовском микрорайоне Левенцовка запланирован к открытию ТЦ «Новая провинция». Это комплекс из девяти двухэтажных зданий с общественными пространствами. Объект рассчитан на 90 арендаторов, что, по мнению аналитиков, усилило конкуренцию в сегменте услуг на территории спального района (6,8 тыс. кв. м общей площади и 6,7 тыс. кв. м арендопригодной площади).

«В Сочи и Кисловодске запланировано строительство торговых центров районного формата, ориентированных на курортный спрос»,— говорит госпожа Хакбердиева.

Она также отмечает, что в поселке Сады Придонья Волгоградской области в 2025 году после редевелопмента открылся торговый центр площадью 2,9 тыс. кв. м, объединивший супермаркет, аптеку и пункты выдачи маркетплейсов. Этот проект, по словам спикера, стал частью стратегии развития сельских территорий, увеличив охват сервисов для 2 тыс. жителей.

Ставка на малый формат

На сегодняшний день, по словам Евгении Хакбердиевой, в сегменте торговой недвижимости наблюдается тенденция на смещение акцента на малоформатные торговые центры (GLA менее 10 тыс. кв. м). Эта тенденция, отмечает спикер, будет продолжаться в ближайшие годы.

В агентстве недвижимости «Фридом» также отмечают, ключевыми проектами прошлого года в сегменте торговой недвижимости стали мультифункциональные комплексы и малоформатные торговые центры, встроенные в жилую инфраструктуру. Такие ТЦ, по словам аналитиков агентства, становятся популярными благодаря их универсальности, поскольку они объединяют торговые галереи, развлекательные зоны, включая кинотеатры, VR-пространства и киберспортивные клубы, а также офисы и общественные пространства.

Топ-10 торгово-развлекательных и бизнес-центров Краснодара* по популярности среди путешественников:

  1. Мегацентр «Красная Площадь» (ул. Дзержинского, 100)

  2. ТЦ Oz Mall (ул. Крылатая, 2)

  3. ТРЦ «Мега» (поселок Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27)

  4. РЦ «Семь звезд» (ТРК «СБС», ул. Уральская, 79/1)

  5. ТРК «Галерея-Краснодар» (ул. Володи Головатого, 313)

  6. ТРК «Сити-Центр» (ул. Индустриальная, 2)

  7. Торговый квартал «Центр города» (ул. Красная, 176)

  8. РЦ «Акватория» (ул. Гаражная, 91/1)

  9. МЦК «Кристалл» (ул. Северная, 327)

  10. БЦ «Европа» (ул. Северная, 319)

* Развлечения отсортированы на основе данных Tripadvisor, включая отзывы, оценки, количество просмотров страницы и местоположение пользователя

Кроме того, эксперты отмечают стабильную популярность фуд-холлов, которые продолжают привлекать потребителей, предлагая разнообразие кухонь и форматов. Так, по данным «Фридом», в 2024 году доля площадей, занятых фуд-холлами, увеличилась в России на 15%. К примеру, как рассказал “Ъ-Недвижимость” генеральный директор АО «РАМО-М» (управляет сетью ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодарском крае и имеет в своем портфеле сеть ТРЦ «Парк Хаус» в семи городах России и выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» в Краснодаре) Алексей Бузмаков, в планах компании есть модернизация фуд-корта в одном из ТРЦ в современное пространство с расширенным гастрономическим предложением.

«Девелоперы делают ставку на малоформатные ТЦ, интегрированные в жилую и транспортную инфраструктуру. Сегмент больших региональных ТЦ теряет популярность из-за высокой конкуренции и изменения потребительских предпочтений»,— резюмируют в АН «Фридом».

Пустыми не остались

В Краснодарском крае обеспеченность торговыми центрами достаточно высока и продолжает расти, считает Алексей Бузмаков. Он отмечает, что, по оценке экспертов рынка, обеспеченность торговыми площадями на душу населения в Краснодаре находится на одном из самых высоких уровней в России — более 700 кв. м качественных торговых площадей на 1000 жителей.

«На сегодняшний день заполняемость наших объектов составляет 97–98%. Данный показатель свидетельствует об успешности продажи торговых площадей и большом спросе среди арендаторов. Имеющиеся свободные помещения мы рассматриваем как стратегический резерв для привлечения новых перспективных арендаторов и внедрения современных форматов, отвечающих актуальным рыночным трендам и запросам наших посетителей»,— говорит господин Бузмаков.

По данным АН «Фридом», в 2024 году российские компании оперативно заполнили ниши, освободившиеся после ухода международных брендов. Так, в минувшем году на рынок вышли 33 новых российских бренда. Среди иностранных — наибольшую активность проявляют компании из Китая, Турции, Италии и Германии. Господин Бузмаков также отмечает, что ТРЦ Краснодарского края успешно адаптировались к изменениям на рынке и сделали это достаточно быстро. Уже к концу 2022-го — началу 2023 года, по словам спикера, торговым центрам удалось обеспечить высокий уровень заполняемости торговых центров. «Освободившиеся после ухода западных брендов площади были быстро заняты новыми арендаторами, и сегодня комплексы по-прежнему пользуются устойчивым спросом как среди арендаторов, так и среди посетителей»,— говорит гендиректор АО «РАМО-М».

Что касается арендных ставок, то, по словам Евгении Хакбердиевой, в существующих объектах они остаются на прежнем уровне. Алексей Бузмаков с поправкой на то, что стоимость аренды в торговых центрах является коммерческой тайной и не подлежит разглашению, отмечает, что, как правило, уровень арендной платы в торговых центрах определяется индивидуально для каждого арендатора и зависит от различных факторов, включая ассортиментный перечень, расположение помещений, их площадь и особенности бизнеса.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году объем продаж торговой недвижимости в России составил 120,9 млрд руб., что примерно на 66% меньше по сравнению с 2023-м, когда показатель достигал 354,5 млрд руб. Львиную долю выручки обеспечили сделки в Москве (около 63 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (13,3 млрд руб.). Регионы принесли 44,6 млрд руб. Как писал “Ъ-Кубань”, в марте 2024 года в Краснодаре за 2,5 млрд руб. был выставлен торговый центр «Новый горизонт». Он был построен и введен в эксплуатацию в 2015 году на месте муниципального кинотеатра с условием передачи городским властям части площадей. Пока ничего о реализации данного ТЦ не сообщалось. Другой крупной сделкой на рынке торговой недвижимости Краснодара стало приобретение холдингом AVA Group в апреле 2023 года ТРК «СБС Мегамолл». Сумма сделки не разглашалась, но эксперты оценили, что стоимость строительства подобного объекта с нуля составила бы 15–17 млрд руб.

На сегодняшний день серьезную конкуренцию для традиционных торговых центров создает интернет-торговля, считает Алексей Бузмаков. Однако, по его мнению, у ТЦ остаются важные преимущества, которые они могут предложить. «Например, у покупателей есть возможность лично осмотреть и примерить товары перед покупкой, что имеет особое значение для таких категорий, как одежда, обувь и аксессуары. Но все же основным преимуществом торговых центров является их многофункциональность. ТРЦ предлагают не только магазины, но и разнообразные развлекательные зоны, заведения общественного питания, детские центры и прочее»,— резюмирует господин Бузмаков.

Василий Хитрых

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