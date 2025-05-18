Ижевский бренд одежды «Роль» опроверг закрытие и объявил о делении на две марки

Создатели ижевского бренда одежды «Роль», ранее объявившие о закрытии магазинов, опровергли ликвидацию торговой сети и объявили о разделении на две торговые марки — Cult и «Роль», следует из поста в группе компании во «ВКонтакте». «Сейчас мы перестраиваем бренд, ориентируясь на новую концепцию. Это будет два отдельных бренда»,— указано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Роль», vk Фото: «Роль», vk

Так, производство марки Cult будет размещено за рубежом, а продажи будут осуществляться только через маркетплейсы. Продукция наименования «Роль» продолжит отшиваться на контрактных производствах в Ижевске. «Мы закрываем два магазина в Ижевске, оставляя только один в центре города. Статистика показывает, что 80% наших покупателей — это постоянная база, и только 20% привлекаются через торговые центры. В основном это ЦУМ»,— говорится в посте.

Бренд одежды Cult Off, позднее переименованный в «Роль», был создан двумя ижевскими предпринимателями Юрием Мамаевым и Сергеем Федоровым в 2019 году. Основной концепцией проекта называлась локализация производства в точках присутствия. В интервью «Ъ-Удмуртия» 2020 года бизнесмены сообщали о планах расширения производства и продажи одежды до 47 городов России к 2027 году, в том числе за счет привлечения частного капитала. Помимо направления одежды в группу компаний «Роль» входят одноименные мобильное приложение и местная сеть кофеен из семи торговых точек с торговым оборотом, как указывают организаторы, 64 млн руб. Партнерами сети являются 200 человек.

Теперь продукцию «Роли» будут ориентировать на «более взрослую и обеспеченную аудиторию» в возрасте 30-60 лет. Ей предложат «качественные вещи» с упором на долговечность. «Например, джоггеры за 9 тыс. руб., которые прослужат несколько лет, не будут казаться дорогими нашей целевой аудитории»,— указано в сообщении. Под второй маркой будут продаваться «более доступные варианты». «Мы предложим продукцию под маркой Cult на маркетплейсах по более низким ценам — около 2,5 тыс. руб.»,— пишут организаторы.

Кроме того, создатели бренда ответили тем, кто вложился в проект. «После закрытия четырех магазинов и перестройки бизнес-модели у нас возникли недовольства и переживания со стороны инвесторов. Мы понимаем их беспокойство, но уверены, что все вопросы решаемы. Мы распродаем активы этих магазинов и закрываем обязательства»,— указано в сообщении. Создатели «Роли» планируют повысить прибыльность и «стабилизировать ситуацию в течение этого года» за счет оптимизации через один магазин и дешевый пошив для маркетплейсов.

Напомним, во второй половине апреля «Роль» объявила о закрытии всех магазинов бренда одежды и ликвидации остатков. Создатели торговой марки связали это с низкой рентабельностью на фоне поставок китайских товаров. После объявления о закрытии сети частные инвесторы проекта в апреле создали группу в Telegram, где выражали опасения сложившейся ситуацией и рассматривали возможность подачи коллективного иска. Один из тех, кто вложился в «Роль», рассказал «Ъ-Удмуртия» о задержке с выплатой дивидендов.

Подробнее об этом читайте в материале «Культ уходит в off».