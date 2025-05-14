Культ уходит в off

Ижевская сеть брендовой одежды «Роль» (Cult Off) объявила о закрытии, связав это решение с низкой рентабельностью проекта на фоне поставок китайских товаров. Частные инвесторы бренда рассматривают возможность подачи коллективного иска к основателям, опасаясь потери вложенных средств. Эксперты отмечают высокую конкурентность рынка и говорят о сохранении тенденции закрытия розничных магазинов одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Роль», vk Фото: «Роль», vk

Сеть магазинов одежды ижевского производства «Роль», ранее именовавшаяся Cult Off, объявила о своем закрытии. Сообщение о ликвидации сети появилось в официальной группе бренда во «Вконтакте» 30 апреля. Месяцем ранее в сообществе объявили о закрытии магазинов в Казани и Санкт-Петербурге.

Представители сети «Роль» указали в посте, что цены на одежду бренда были выше в сравнении с китайскими аналогами. «По данным за 2023 год, средняя зарплата на производстве в Лаосе составляет около 9,3 тыс. руб. в месяц. За такие деньги в России никто работать не будет»,— объяснили авторы поста. В среднем за продажу изделия торговая сеть получала 400 руб. прибыли. «Меньше не имеет смысла: не окупаются ни сотрудники, ни тем более мы как основатели бренда»,— говорится в сообщении.

Бренд одежды Cult Off был создан двумя ижевскими предпринимателями Юрием Мамаевым и Сергеем Федоровым в 2019 году. Основной концепцией проекта называлась локализация производства в точках присутствия. В интервью «Ъ-Удмуртия» 2020 года бизнесмены сообщали о планах расширения производства и продажи одежды до 47 городов России к 2027 году, в том числе за счет привлечения частного капитала.

«У человека появляется возможность, например, с инвестицией всего от 300 тыс. руб. стать совладельцем большого отдела или присоединиться к обороту продаж наших маркетплейсов и получать достаточно высокий пассивный доход»,— обрисовывал тогда перспективы для частных инвестиций в магазины одежды господин Федоров.

После объявления о закрытии сети частные инвесторы проекта в апреле создали группу «Инвесторы Cult Off (Роль)» в Telegram, где выражают опасения сложившейся ситуацией, и рассматривают возможность подачи коллективного иска. На момент публикации в группе насчитывалось более 180 участников. «Ъ-Удмуртия» связался с одним из инвесторов группы. По его словам, наблюдаются задержки с выплатой дивидендов, руководство сети не дает обратной связи.

По словам инвестора, последняя выплата дивидендов была произведена в начале декабря 2024 года. Следующий платеж должен был пройти в начале мая: выплаты дивидендов по договору производятся раз в полугодие, ранее — раз в три месяца. При 300 тыс. руб. вложенных средств в 2023 году инвестор получил на сегодняшний день дивидендами менее 60 тыс. руб.

При этом ряд участников группы отметили, что ждут положенных выплат уже более года. Дополнительные опасения инвесторов вызывает судебное дело о задолженности по арендной плате на 15,4 млн руб. против ООО «Культми» — одной из компаний, действующих в рамках бренда (карточка есть в каталоге арбитражных дел).

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Культми» было зарегистрировано в Ижевске в 2020 году. Предприятие работало в отрасли торговли верхней одеждой. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Директором является Ольга Мамаева. Из последнего доступного отчета о финансовых результатах следует, что 2022 год «Культми» закончил с убытком почти 4 млн руб. Понять реальную финансовую картину невозможно, поскольку с брендом связано несколько юридических лиц. Так, в сообществе «Роль» во «ВКонтакте» указано ООО «Точка пересечения», в котором гендиректором также является Ольга Мамаева. Чистый убыток этого общества за 2024 год составил 9,8 млн руб.

Оперативно получить комментарии основателей и руководителей бренда одежды «Роль» о ликвидации торговой сети и ситуации с инвесторами «Ъ-Удмуртия» не удалось.

«Мы ценим ваш вклад в развитие проекта и напомним, что в рамках сотрудничества с брендом одежды с 2021-го по 2024 годы вам были выплачены значительные суммы, в том числе 25% доходности в первом партнерстве и 30% по второму, а также частичный возврат основного тела. Мы на связи и делаем все возможное, чтобы разрешить текущие вопросы в максимально корректной и конструктивной форме»,— сообщил представитель руководства сети в конце апреля в ответ на сообщение участника группы о долгах перед инвесторами.

При этом в мобильном приложении бренда отсутствует информация о закрытии сети. «Сеть магазинов одежды оставляем без изменений. Запускаем интернет-магазин внутри приложения, начнем выпускать новые коллекции одежды»,— рассказывали о дальнейших планах представители руководства компании в приложении «Роль» в начале апреля.

Под брендом «Роль» помимо сети одежды функционирует ряд местных кофеен с годовым оборотом, как указывают организаторы, 64 млн руб. С февраля 2023-го по май 2024 года количество точек выросло с двух до семи. Еще пять объектов на стадии запуска. На странице бренда во «ВКонтакте» написано, что партнерами кофейной сети являются свыше 200 человек.

Инвестор, вложившийся исключительно в направление кофеен, сообщил «Ъ-Удмуртия», что не испытывает опасений по поводу возможной потери вложений. Он вложил 600 тыс. руб. и не планирует выводить средства. Последний раз выплату дивидендов он получал в ноябре 2024 года, следующую ожидает в июле.

Руководитель Комитета по развитию и защите прав предпринимательской деятельности реготделения «Деловой России» Лариса Попова считает, что на местное производство и последующую продажу одежды негативно повлияло развитие маркетплейсов, реализующих в том числе продукцию из Китая. Она отмечает, что падение спроса фиксируется во многих розничных магазинах.

«Покупательский спрос падает. Окупаемость товара с учетом зарплат, аренды, закупки материалов для производства — крайне маленькая. Сегодня можно выйти в плюс только за счет уникальности продукта. Такой ассортимент как молодежные куртки и толстовки (основная продукция бренда “Роль” - Ъ) уникальным не является»,— считает госпожа Попова.

Еще одним фактором риска эксперт назвала затраты на аренду помещений. По ее словам, сегодня более выгодным вариантом для бизнеса является выкуп помещения в собственность. «Налог на имущество увеличился, собственники торговых центров закладывают издержки в аренду. В итоге арендатору приходится наращивать продажи либо закрываться»,— отметила эксперт.

Крупные игроки на рынке производства одежды в республике, такие как «Шаркан-Трикотаж», по словам госпожи Поповой, сохраняют рентабельность. Однако общая тенденция их также затронула, о чем производители говорили на отраслевых мероприятиях еще несколько лет назад. По мнению Ларисы Поповой, тенденция к закрытию розничных точек по продаже одежды сохранится.

Эксперт также выразила сомнения в возможности возвращения своих вложений инвесторами в случае банкротства компании. Она отмечает, что общество с ограниченной ответственностью рискует только уставным капиталом (в случае отсутствия средств на операционных счетах), который в данном, как и в большинстве случаев, составляет 10 тыс. руб.

Дмитрий Горбунов