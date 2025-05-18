В Кисловодске приостановили программу благоустройства из-за недобора турналога

Администрация Кисловодска остановила финансирование программы благоустройства курортной инфраструктуры в 2025 году. Причиной стало отставание поступлений от туристического налога от роста турпотока, который увеличился на 20% в первом квартале, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Кисловодск, как и другие курорты, вынужден корректировать в сторону существенного снижения свои долговременные планы по улучшению курортной инфраструктуры, принятые и успешно исполняемые в период уплаты курортного сбора»,— сообщил Евгений Моисеев.

За первый квартал 2025 года в бюджет Кисловодска от туристического налога, введенного с 1 января, поступило 51,8 млн руб. Это на 2,3 млн рублей больше показателей аналогичного периода 2024 года, что демонстрирует рост на 4,6%. Однако этот показатель на 15% ниже процента увеличения туристического потока.

По прогнозам специалистов, из-за особенностей уплаты туристического налога за четвертый квартал 2025 года, которая перенесется на 2026 год, поступления в бюджет Кисловодска могут сократиться почти вдвое по сравнению с планируемыми.

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Николай Аксенов