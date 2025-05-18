В Казани цены на вторичное жилье остаются стабильными при общероссийском падении
В Казани цены на вторичное жилье за последние полгода остаются стабильными, несмотря на общее падение стоимости по России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику компании «Этажи».
В Казани цены на вторичное жилье остаются стабильными при общероссийском падении
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Помимо Казани, цены на вторичное жилье также остаются стабильными в Москве. За последние полгода средняя стоимость готового жилья в стране упала почти на 7%, с 4,58 до 4,29 млн руб., сообщают аналитики компании «Этажи».
Это самое значительное падение за пять лет, ранее цены на вторичное жилье росли, а коррекции не превышали 2–3%. Покупатели все чаще выбирают более доступное жилье из-за высоких ипотечных ставок, что заставляет продавцов быть более сговорчивыми.
Наибольшее снижение цен зафиксировано в Ростове-на-Дону (-15%), Краснодаре (-12%), Перми (-11%) и Красноярске (-7,5%). Рынок вторичного жилья развивается вопреки классическим законам: при снижении спроса цены предложения продолжают расти, но реальная стоимость сделок падает.