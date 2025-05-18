В Казани цены на вторичное жилье за последние полгода остаются стабильными, несмотря на общее падение стоимости по России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику компании «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани цены на вторичное жилье остаются стабильными при общероссийском падении

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Казани цены на вторичное жилье остаются стабильными при общероссийском падении

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помимо Казани, цены на вторичное жилье также остаются стабильными в Москве. За последние полгода средняя стоимость готового жилья в стране упала почти на 7%, с 4,58 до 4,29 млн руб., сообщают аналитики компании «Этажи».

Это самое значительное падение за пять лет, ранее цены на вторичное жилье росли, а коррекции не превышали 2–3%. Покупатели все чаще выбирают более доступное жилье из-за высоких ипотечных ставок, что заставляет продавцов быть более сговорчивыми.

Наибольшее снижение цен зафиксировано в Ростове-на-Дону (-15%), Краснодаре (-12%), Перми (-11%) и Красноярске (-7,5%). Рынок вторичного жилья развивается вопреки классическим законам: при снижении спроса цены предложения продолжают расти, но реальная стоимость сделок падает.

Влас Северин