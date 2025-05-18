С начала года в Кисловодске сумма турналога составила 51,8 млн рублей

По итогам первого квартала 2025 года поступления в бюджет Кисловодска от введенного с 1 января туристического налога составили 51,8 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города-курорта Евгений Моисеев. Он уточнил, что эта сумма на 2,3 млн руб. больше, чем поступления за январь-март 2024 года, когда на территории Кисловодска действовал курортный сбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам Евгения Моисеева, разница между поступлениями от туристического налога и курортного сбора демонстрирует положительную динамику поступлений в городской бюджет в 4,6%. «Это без учета инфляции, которую если применить, то налицо прямое снижение реальных значений», – пояснил мэр.

Он добавил, что хотя сумма номинального турналога и превышает прошлогодний курортный сбор, уплаченный за первый квартал 2024 года, тем не менее этот показатель на 15% ниже процента роста туристического потока. Он, по оценкам господина Моисеева, вырос на 20% за аналогичный период. «Это, очевидно, связано с введенным новым широким перечнем льгот по уплате вновь введенного туристического налога», – считает Евгений Моисеев.

Помимо этого, по его словам, по новым правилам турналог за четвертый квартал 2025 года будет уплачен только в 2026 году.

Евгений Моисеев сослался на экспертные прогнозы, согласно которым ситуация с турналогом может привести в 2025 году почти к двухкратному уменьшению планируемых поступлений в бюджет Кисловодска.

«Очевидная отрицательная динамика привела к тому, что в городе-курорте федерального значения мы вынуждены приостановить в этом году финансирование продолжения благоустройства курортной инфраструктуры. А полученных средств в 2025 году хватит нам только на поддержание курортной инфраструктуры»,– резюмировал мэр.

Поэтому в администрации Кисловодска приступили к подготовке предложений для инициирования поправок в законодательство для того, чтобы сохранить наработанный опыт по кардинальной модернизации курорта.

Владимир Андреев