Патрушев: БФ пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил личный состав, ветеранов и гражданских специалистов с днем Балтийского флота (БФ) России. По его словам, в нынешней сложной военно-политической ситуации Балтийский флот укрепляет свои позиции, пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран, а также обеспечивает безопасность судоходства.

«Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству»,— говорится в телеграмме господина Патрушева (цитата по «РИА Новости»).

Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I захватила в устье Невы два шведских военных судна и одержала первую боевую победу. Всех участников боя наградили медалями с надписями «Небываемое бывает». Сейчас Балтийский флот является оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота России на северо-западе страны.