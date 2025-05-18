На вокзале Симферополя с начала 2025 года выявили 20 нелегальных таксистов

С начала 2025 года на автостоянках железнодорожного вокзала станции Симферополь было проведено около 170 рейдов и проверено более 200 автомобилей такси, сообщили в Крымским ЛУ МВД России на транспорте. Правоохранителями было выявлено и пресечено более 20 административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

За подобные нарушения нелегальным таксистам грозит административный штраф, и даже изъятие транспортного средства с постановкой на штрафстоянку, уточнили в транспортной полиции Крыма.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края утвердило приказ, запрещающий предлагать услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Запрет не распространяется на официальных перевозчиков, службы заказа такси и их работников. Работа легальных таксистов на территориях аэропортов и вокзалов должна будет организовываться с помощью специальных стоек заказа, которые разместят в зданиях объектов транспортной инфраструктуры. К оформлению этих стоек предъявляются единые требования.

Подробнее в материале «Бомбил погнали с площади»

Василий Хитрых