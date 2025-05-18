На Висиме у трамвайного кольца началось строительство ТЦ в стиле XIX века

В пермском микрорайоне Висим, на ул. Пролетарской, 32, началось строительство двухэтажного магазина. В настоящее время на стройплощадке уже забиты сваи. Согласно информационной табличке в месте возведения объекта, его заказчиком является ООО «Евразия», разрешение на строительство выдано в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Ахмедова Фото: Евгения Ахмедова

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок под строящимся объектом имеет площадь 1,4 тыс. кв. м. Территория предназначена под объекты торговли, магазины, общественное питание.

В сервисе «СПАРК-Интерфакс» указано, что ООО «Евразия», созданное в 2006 году, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Учредителем компании является Сергей Зиганшин, гендиректором — Ксения Зиганшина. Господин Зиганшин, помимо «Евразии», владеет также компаниями в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью (ООО «Агротехстрой», ООО «Кросс»), оптовой торговли машинами и оборудованием, и вместе с Ксенией Зиганшиной — ООО «НМЗ «Стройдеталь».

О планах строительства двухэтажного магазина на ул. Пролетарской, 32, стало известно минувшим летом. Тогда проект получил одобрение историко-культурной экспертизы, писал «Новый компаньон». Здание разместится на территории объектов культурного наследия «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение» и «Поселок Мотовилихинского завода». Фасады магазина выполнят в эклектичном стиле, что, по словам экспертов, соответствует общей картине сохранившейся окружающей застройки территории достопримечательного места и имеет общие черты с провинциальной архитектурой второй половины XIX века.