Голикова назвала сложным вопрос о переносе маткапитала на второго ребенка

Вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что считает сложным вопрос о переносе основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго. Она добавила, что после введения выплат за рождение первого ребенка в 2020 году властям удалось замедлить темпы снижения рождаемости.

«Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос, потому что, когда мы вводили материнский капитал на первого ребенка, мы исходили из двух обстоятельств. В первую очередь — это приближение рождения первого ребенка, это было основной проблемой»,— сказала Татьяна Голикова ТАСС.

По состоянию на 2025 год, размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 тыс. руб., на второго — 912 тыс. руб. При этом если семья получила выплату за первенца, за второго ребенка будет выплачено 221 тыс. руб.

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