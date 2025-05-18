Вылетевший из Новосибирска самолет S7 вернулся в аэропорт из-за неисправности

Борт авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), выполнявший утром 18 мая перелет из Новосибирска в Иркутск, вернулся в пункт вылета из-за технической неисправности. Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

«Борт благополучно произвел посадку. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Boeing 738 перевозил более 160 пассажиров. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт.

Как писал «Ъ-Сибирь» 17 мая, самолет S7 рейсом Горно-Алтайск – Москва совершил вынужденную посадку по техническим причинам в аэропорту Новосибирска. На борту находились более 150 пассажиров. Самолет также отстранили от полетов.

Лолита Белова