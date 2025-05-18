WSJ: «Хамас» напал на Израиль с целью сорвать их сделку с Саудовской Аравией

Палестинское движение «Хамас» напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать их соглашение с Саудовской Аравией о нормализации отношений, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ, обнаруженный в тоннеле в секторе Газа. Движение допускало, что после Саудовской Аравии восстановить отношения с Израилем решат и другие исламские страны.

Речь идет о протоколе заседания политбюро «Хамаса» за несколько дней до нападения на Израиль. Его нашли израильские военные в тоннеле под сектором Газа, который построило движение. Источники WSJ в разведке, близкой к «Хамас», подтвердили подлинность протокола.

Согласно документу, бывший лидер «Хамаса» Яхья Сариа предупредил остальных высокопоставленных представителей движения о том, что нормализация отношений между исламскими странами и Израилем отвлечет международное сообщество от палестинского вопроса. Он добавил, что для предотвращения подписания соглашения с Саудовской Аравией необходимы «чрезвычайные меры», которые позволят добиться «стратегического сдвига» баланса сил на Ближнем Востоке.